Gleich geht der Nachtslalom los Das Publikum steht in Schladming bereit

Da soll noch einer über die Qualität der Wettervorhersage schimpfen. Praktisch auf die Minute genau kam die vorhergesagte Wetterfront in Schladming an und sie lieferte, was angekündigt war. Wind und Graupelschauer taten allerdings der Stimmung auf der Weltcupmeile keinen Abbruch. Bis zum Rennen sollte sich das Wetter beruhigen.