Marko Schwarz war in Kitzbühel schon Zweiter - vor 45.000 Fans will er heute in Schladming den Angriff auf den ersten Slalom-Sieg in der Nach-Hirscher-Ära starten. Und auch seine Teamkollegen wollen es richtig krachen lassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fabio Gstrein und die Österreicher wollen die 45.000 Fans in Schladming heute verzücken © GEPA pictures

Am Mittwoch jährt sich der letzte Weltcupsieg von Marcel Hirscher – der Ort steht schon heute im Rampenlicht: Schladming. Seither wartet Österreich vergeblich auf einen Nachfolger in rot-weiß-rot – heute (17.45 bzw. 2045 Uhr - HIER geht es zum Liveticker) darf man darauf hoffen. Marco Schwarz, der in Kitzbühel schon auf Rang zwei kam, und Co. sind jedenfalls bereit.

Dabei sah es zunächst so aus, als ob die Slalomtruppe in dieser Saison an der fehlenden Führungsfigur zerbrechen würde. „Wir mussten alle erst in die neue Situation hineinwachsen“, bestätigt Marco Schwarz, der selbst aber eine gute Begründung hatte – ein Kreuzbandriss im Februar. „Der ist ja jetzt erst elf Monate her. Aber ich kann sagen, dass ich von Tag zu Tag besser reinkomme. Ich habe das Gefühl wieder gefunden für den schnellen Schwung.“ Seine Vorstellungen beweisen es: In Adelboden gab es das erste Podest, in Kitzbühel zuletzt schon Platz zwei. Und Schladming? „Wer weiß, vielleicht gelingt die Revanche ja“, sagt er Kärntner und lächelt. Klar ist für ihn aber: „Es zahlt sich für alle aus, zu kommen und uns anzufeuern. Das hilft uns.“

Marco Schwarz Die Formkurve passt – Marco Schwarz (24) fuhr nach seinem Kreuzbandriss zuletzt zwei Mal aufs Podest. Seine beste Platzierung in Schladming: Platz fünf im Vorjahr. „Die Stimmung ist noch besser als in Kitzbühel. Je lauter, desto mehr pusht es uns.“

Michael Matt Nach einer durchwachsenen Phase ging es für Michael Matt (26) mit Platz sechs in Kitzbühel bergauf. In Schladming fehlt das Spitzenergebnis noch, beste Platzierung: Rang 13 im Vorjahr. „Schladming ist ein echter Hexenkessel. Da geht es richtig zur Sache.“

Auch Michael Matt hat nach schweren Rennen („in Adelboden war ich wirklich verzweifelt“) in Kitzbühel endlich wieder angeschrieben. „Bis zehn Tore vor dem Ziel war ich bei den Allerschnellsten. Hätte ich ein Ergebnis davor gehabt, wäre ich da auch Risiko gegangen, dann wäre ich schon auf dem Podest gestanden.“ Klar ist: Wenn Matt das Selbstvertrauen hat, zählt er zu den Schnellsten. Was Matt besonders freut: „Wir sind wieder mehrere in den Top 30. Fabio Gstrein fährt richtig lässig Ski und hat endlich Ergebnisse, Adrian Pertl fährt in seinem erst zweiten Lauf gleich einmal Bestzeit. Es ist wichtig, dass wir da breiter aufgestellt sind.“

Manuel Feller Manuel Feller (27) geht es nach dem Bandscheibenfall wieder besser, Rang 13 in Kitzbühel enttäuschte ihn. In Schladming steht Platz sechs im Jahr 2017 zu Buche. „Die Stimmung auf der Planai ist noch brutaler als in Kitz. Ich werde 100 Prozent geben!“

Fabio Gstrein Fabio Gstrein (22) hat sich in schon in die Top 30 vorgearbeitet. Ziel in Schladming ist der zweite Lauf, im Vorjahr scheiterte er an der Qualifikation. Worauf er sich freut: „Auf das Anfeuern. Je mehr Leute da sind, desto leichter wird es für uns, wenn sie uns ins Ziel tragen.“

Die angesprochenen Jungen haben jedenfalls Blut geleckt. „Das erste Mal in Schladming habe ich mir schwergetan, weil es doch recht lange recht steil ist. Aber heuer sollte das schon besser gehen“, verspricht Gstrein mit Augenzwinkern. Und Kitz-Sensation Pertl ist, obwohl er auch heute mit Nummer 71 ins Rennen gehen muss, zuversichtlich: „Zu Jahreswechsel hätte ich nicht geglaubt, was passiert ist. Aber jetzt? Ich hab bewiesen, dass ich es in die Top 30 schaffen kann. Und Schladming, das ist sowieso ein wirklich cooles Heimrennen“, sagt Pertl, der hier zur Schule ging.

Adrian Pertl Adrian Pertl (23) war als Achter die Sensation von Kitzbühel. In Schladming

feierte er 2018 sein Weltcup-Debüt, damals gelang der Sprung in Lauf zwei nicht. „Ich denke, der Hang liegt mir. Ich kenne mich ja aus, ich bin in Schladming in die Schule gegangen.“ APA