Marko Schwarz will heute vor 45.000 Fans in Schladming den Angriff auf den ersten Slalom-Sieg in der Nach-Hirscher-Ära starten. Und es schaut gut aus, der Kärntner führt nach 30 Läufern vor Kristoffersen und Pinturault. Der 1. Durchgang läuft!

Fabio Gstrein und die Österreicher wollen die 45.000 Fans in Schladming heute verzücken © GEPA pictures

Hier kommen Sie zum Liveticker!

Am Mittwoch jährt sich der letzte Weltcupsieg von Marcel Hirscher – der Ort steht schon heute im Rampenlicht: Schladming. Seither wartet Österreich vergeblich auf einen Nachfolger in rot-weiß-rot – heute (jetzt bzw. 20.45 Uhr/ORF 1) darf man darauf hoffen. Marco Schwarz, der in Kitzbühel schon auf Rang zwei kam, führt nach dem ersten Durchgang. Der Norweger Henrik Kristoffersen kam dem Kärntner noch am nächsten, er liegt 14 Hundertstel zurück. Auf Rang drei liegt derzeit der Franzose Alexis Pinturault (+0,32). Der Schweizer Daniel Yule hat als Vierter bereits 75 Hundertstel Rückstand.

Der 1. Durchgang läuft!

Marco Schwarz Die Formkurve passt – Marco Schwarz (24) fuhr nach seinem Kreuzbandriss zuletzt zwei Mal aufs Podest. Seine beste Platzierung in Schladming: Platz fünf im Vorjahr. „Die Stimmung ist noch besser als in Kitzbühel. Je lauter, desto mehr pusht es uns.“

Michael Matt Nach einer durchwachsenen Phase ging es für Michael Matt (26) mit Platz sechs in Kitzbühel bergauf. In Schladming fehlt das Spitzenergebnis noch, beste Platzierung: Rang 13 im Vorjahr. „Schladming ist ein echter Hexenkessel. Da geht es richtig zur Sache.“

Manuel Feller Manuel Feller (27) geht es nach dem Bandscheibenfall wieder besser, Rang 13 in Kitzbühel enttäuschte ihn. In Schladming steht Platz sechs im Jahr 2017 zu Buche. „Die Stimmung auf der Planai ist noch brutaler als in Kitz. Ich werde 100 Prozent geben!“

Fabio Gstrein Fabio Gstrein (22) hat sich in schon in die Top 30 vorgearbeitet. Ziel in Schladming ist der zweite Lauf, im Vorjahr scheiterte er an der Qualifikation. Worauf er sich freut: „Auf das Anfeuern. Je mehr Leute da sind, desto leichter wird es für uns, wenn sie uns ins Ziel tragen.“

Adrian Pertl Adrian Pertl (23) war als Achter die Sensation von Kitzbühel. In Schladming

feierte er 2018 sein Weltcup-Debüt, damals gelang der Sprung in Lauf zwei nicht. „Ich denke, der Hang liegt mir. Ich kenne mich ja aus, ich bin in Schladming in die Schule gegangen.“ APA