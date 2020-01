Facebook

Lucas Braathen führt sensationell am Ganslernhang © AP

Der 1. Durchgang des Slaloms in Kitzbühel hätte aus österreichischer Sicht nicht viel besser laufen können - das dachte man zumindest bis zur Startnummer 34. Denn bis zu dem Zweitpunkt lag der Schweizer Daniel Yule in Führung, knapp dahinter aber lauerten Michael Matt (+0,09 Sekunden) und Marco Schwarz (+0,27 Sekunden) auf den Rängen zwei und drei.

Dann jedoch kam Lucas Braathen! Der mit Nummer 34 gestartete erst 19-jährige Norweger verwies Yule um 0,33 Sekunden auf den zweiten Platz. Im Kampf um die Stockerlplätze wollen ab 13.30 Uhr (live ORF 1) unter anderem auch der Franzose Alexis Pinturault (0,62), der Südtiroler Alex Vinatzer (0,66), der Norweger Henrik Kristoffersen (0,75) mitmischen. Mehr 15 Läufer an der Spitze liegen innerhalb einer Sekunde. Manuel Feller verlor 1,05 Sekunden auf den Führenden.

Zum Liveticker!