Nico Pajantschitsch (22) wurde in Italien zwei Mal Weltcup-Zweiter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nico Pajantschitsch aus Globasnitz ging heuer so richtig der Knopf auf © GEPA (2)

Im Prinzip gehören der Riesentorlauf sowie der Super-G zu den Paradedisziplinen von Para-Skifahrer Nico Pajantschitsch, doch beim Weltcup in Piemont (Italien) ließ es der 22-Jährige im Slalom gleich doppelt krachen. Mit seinen zwei zweiten Plätzen feierte der Globasnitzer seine bisher besten Karriereresultate. „Ich muss gestehen, dass ich mit wenig Erwartungen dorthin gefahren bin. Dass es dann so super geklappt hat, ist natürlich genial, vor allem, da ich vorher noch nie hier war“, erzählt der Allrounder vom Skiklub Petzen, dem von Geburt an der rechte Unterarm fehlt.