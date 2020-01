Die Italienerin Federica Brignone führt bei ihrem "Heim-RTL" in Sestriere im ersten Durchgang vor Petra Vlhova. Mikaela Shiffrin ist als Vierte in Lauerstellung, Katharina Liensberger ist von der Spitze weit entfernt und als 16. beste Österreicherin.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Federica Brignone © AP

Erstmals seit 2016/17 gehen wieder Weltcuprennen in Sestriere in Szene - und die Italienerin Federica Brignone sorgt bei ihrem "Heim-RTL" für lachende Gesichter in Italien. Sie führt im Riesentorlauf (2. Durchgang ab 14.05 Uhr) nach dem ersten Durchgang vor Petra Vlhova (+0,17), Viktoria Rebensburg (+0,36) und Mikaela Shiffrin (+0,42). Katharina Liensberger verlor 1,93 Sekunden auf Brignone und meinte zu Rang zwölf zur Halbzeit: "Ich hätte mehr riskieren müssen, vor allem im Steilhang wäre es direkter gegangen." Katharina Truppe verlor sogar mehr als zwei Sekunden auf die Halbzeit-Führende, Eva-Maria Brem liegt 2,87 Sekunden zurück, Anna Veith hat 2,49 Sekunden Rückstand. Die Steirerin Julia Scheib (+2,03) lieferte eine weitere Talentprobe ab.

<<< Der 1. Durchgang jetzt im Liveticker >>>

Nach 16 Rennen führt im Weltcup jedenfalls Shiffrin mit 273 Punkten vor der Slowakin Vlhova, doch die jüngsten Selbstzweifel des US-Superstars geben Fragen auf. Shiffrin sucht derzeit die Selbstverständlichkeit, unter Druck unterlaufen der 24-Jährigen ungewohnte Fehler. "Wir sind in der Realität angekommen", sagte Shiffrin zuletzt völlig zerknirscht nach Rang drei hinter Vlhova und der Schwedin Anna Swenn Larsson in Flachau. Während Vlhova in Topform agiert, kämpft Shiffrin derzeit mit Form und Selbstvertrauen. "Ich bin jemand, der nicht immer so fest an sich selbst glaubt. Nur selten war ich so selbstbewusst, dass ich sicher war, alle zu schlagen."