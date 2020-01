Der Schweizer Beat Feuz siegt in der Abfahrt in Wengen vor Dominik Paris, der es erstmals in seiner Karriere in Wengen auf das Podest schafft. Matthias Mayer als Vierter bester Österreicher.

Beat Feuz © APA/KEYSTONE/PETER KLAUNZER

>>> Die Abfahrt in Wengen im Liveticker! <<<

In der Theorie lässt sich nach ausreichend Videostudium die perfekte Wengen-Abfahrt zusammenbauen, in der Praxis stehen u. a. Hundschopf, Canadien-Corner, Österreicher-Loch, Kernen-S und Minschkante im Weg. Max Franz verpatzte auf der nach Schneefällen von 4270 auf 3380 Meter verkürzten Strecke gleich einmal Kernen-S und das Ziel-S - und schüttelte im Ziel dann nur den Kopf. Mauro Caviezel, der in der Kombi-Abfahrt das Fangnetz am Hundschopf touschierte, stellte zwar eine erste Richtzeit auf, wurde aber gleich einmal vom Deutschen Thomas Dreßen abgefangen.

Der Südtiroler Dominik Paris wahrte zumindet kurz die Chance auf seinen ersten Sieg auf dem Lauberhorn, indem er Dreßen um zwei Hundertstelsekunden abfing. Aber Beat Feuz machte gleich einmal alle Träume von Paris ("Ich war knapp an Beat dran, das ist nicht so schlecht") zunichte und nahm ihm 29 Hundertstel ab. Feuz gewann schon 2012 und 2018 die Abfahrt in Wengen und war 2015 und 2019 Zweiter. Und drei Mal die Lauberhorn-Abfahrt gewinnen zu können, hat bisher erst ein Läufer geschafft: Franz Klammer 1975, 1976 und 1977.

Mayer und Krichmayr geschlagen

Der Kärntner Otmar Striedinger "riss" eineinhalb Sekunden Rückstand auf den Schweizer auf. Auch sein favorisierter Landsmann Matthias Mayer kam an die Zeit von Feuz nicht heran und verpasste mit seiner Fahrt das Podium schlussendlich um sieben Hundertstelsekunden. Auch Vorjahressieger Vincent Kriechmayr war natürlich enttäuscht: knapp eine Sekunde Rückstand! Feuz grinste im Ziel bereits mit der Sonne um die Wette. Viel sollte da nicht mehr passieren, auch wenn Aleksander Aamodt Kilde im obersten Abschnitt noch klar vor Feuz lag, sich dann aber doch klar geschlagen geben musste.

Matthias Mayer sagte: "Mir ist ein kleines Missgeschick nach dem Tunnel passiert, da hat es mir den Ski verrissen und dann verliert man halt Zeit."

Kampf um die Abfahrtskugel

Wengen ist natürlich auch das nächste Kapitel im Kampf um die Abfahrtskugel, Österreichs Asse benötigen nächste Woche in Kitzbühel aber einen erfolgreichen Großangriff, um den Anschluss nicht zu verlieren. Feuz führt die Wertung mit 400 Punkten vor Paris mit 384 an.

Zusätzlicher Ruhetag in Kitzbühel

News aus Kitzbühel: Die Abfahrer bekommen vor den Hahnenkammrennen einen Ruhetag mehr. Aufgrund der guten Wetterprognosen findet das erste Training erst am Mittwoch statt, das zweite soll dann Donnerstag folgen. Die Rennen der alpinen Ski-Herren sind mit dem Super-G am Freitag, der Abfahrt am Samstag und dem Slalom am Sonntag angesetzt.