Matthias Mayer hat mit seinem Sieg in der Kombination für eine Sensation zum Auftakt der Lauberhornrennen in Wengen gesorgt. Auch in der heutigen Abfahrt (12.30 Uhr/live ORF 1, Kleine-Zeitung-Liveticker) zählt er zu den Topfavoriten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schneefall in der Nacht auf dem Lauberhorn © FIS

Hier kommen Sie zum Liveticker!

In der Theorie lässt sich nach ausreichend Videostudium die perfekte Wengen-Abfahrt zusammenbauen, in der Praxis stehen u.a. Hundschopf, Kernen-S und Minschkante im Weg. Vincent Kriechmayr hat im Vorjahr die schnellste Linie durch die Schikanen auf dem berühmten Lauberhorn gefunden, am heutigen Samstag (12.30 Uhr/live ORF 1, Kleine-Zeitung-Liveticker) bemühen sich darum als Favoriten auch Sensations-Kombinationssieger Matthias Mayer, Beat Feuz und Dominik Paris. Nach dem Schneefall in der Nacht auf Samstag ist allerdings nur eine verkürzte Wengen-Abfahrt möglich. Derzeit sind die Pistenkommandos mit Schneeräumen und Rutschen beschäftigt. Damit das Rennen rechtzeitig ab 12.30 Uhr über die Bühne gehen kann, entschieden sich Jury und Organisationskomitee, den Start der Weltcup-Abfahrt der alpinen Skiherren zum Kombi-Start herunterzulegen.

Noch ist der Kampf um die Abfahrtskugel bei den Herren offen, Österreichs Asse benötigen aber vor Kitzbühel einen erfolgreichen Großangriff, um den Anschluss nicht zu verlieren. Der Südtiroler Paris führt die Wertung nach seinem Doppelpack in Bormio mit 304 Punkten vor dem Schweizer Feuz (300), der in Beaver Creek zugeschlagen hat, an. Hinter dem Franzosen Johan Clarey (162) und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (158) folgen Mayer (150) und Kriechmayr (142).

ÖSV-Aufgebot für die Abfahrt in Wengen Matthias Mayer

Vincent Kriechmayr

Max Franz

Daniel Danklmaier

Otmar Striedinger

Johannes Kröll

Christian Walder

Stefan Babinsky

Feuz gewann 2012 und 2018 die Abfahrt in Wengen und war 2015 und 2019 Zweiter. Der Titelverteidiger im Disziplinweltcup war seit Dezember 2017 in keiner Abfahrt schlechter als Sechster. Paris war hingegen in Wengen noch nie auf dem Podest. "Da muss man Beat fragen, wie man da runter gewinnt, der hat das schon zweimal geschafft, der weiß das genau. Der Schnellste soll gewinnen, aber ein Sieg würde mir sehr viel bedeuten. Wie viel, werde ich wohl erst danach beschreiben können", sagte Paris.

Zum größeren Kreis der Podestplatzanwärter zählen auch Kilde, Mauro Caviezel (SUI), Ryan Cochran-Siegle (USA), Mattia Casse (ITA) und Kjetil Jansrud (NOR). Kriechmayr als Zweiter in Beaver Creek und Mayer als Dritter im ersten Bormio-Rennen haben die bisher einzigen ÖSV-Podestplätze in der Abfahrtssaison eingefahren.