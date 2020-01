Facebook

Matthias Mayer © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Matthias Mayer verfolgte in den letzten vier Kombinations-Slaloms das Pech. Vier Mal in Folge fädelte er ein - doch dieses Mal ist es ihm gelungen, diese Unserie zu beenden.

Nach Führung nach der Kombi-Abfahrt war Mayer auch im Slalom stark. (hier finden Sie den Zwischenstand und den Liveticker).

Mayer hat mit der Kombination eine Rechnung offen, genauer gesagt mit dem Torlauf. "Mich zipft an, dass ich die letzten vier Slaloms jeweils einen Einfädler hatte, ich möchte diese Serie brechen", gab sich der Kärntner vor der Kombination kämpferisch. Er sei die Kombi in Wengen immer gern gefahren. "Einmal war es als Vierter ziemlich knapp zum Podest. Einmal würde ich in der Kombi schon gern auf dem Stockerl oben sein." Der vierte Platz in der Kombi ist mit 2015 fünf Jahre her, 2018 war er Achter.

Zwei Slalomtrainings hat er im Vorfeld absolviert. "So viel wie eigentlich schon lange nicht mehr. Ich muss aber sagen, die Einfahrpiste ist ein bissl eine Märchenwiese im Gegensatz zum Rennhang, aber es ist ganz gut gegangen", meinte er lachend. Die Änderung der Startreihenfolge für den Slalom - die Schnellsten im Speed-Teilbewerb fahren zuerst - begrüßt Mayer freilich. "Vom Sportlicheren her ist das sicherlich die fairere Lösung, damit es ausgeglichener ist."