Daniel Yule führt eine starke Schweizer Slalom-Mannschaft an. Vier der fünf schnellsten nach dem ersten Durchgang in Adelboden sind Eidgenossen.

Bei herrlichen Bedingungen liegt beim Slalom in Adelboden nach dem ersten Durchgang ein Schweizer in Führung: Daniel Yule, der zuletzt in Madonna di Campiglio siegreich war, verzückte die Schweizer Skifans. "Madonna hat für heute sehr viel geholfen", sagte der Schweizer voller Selbstvertrauen.

Mit Ramon Zenhäusern auf dem dritten, Tanguy Nef auf dem vierten und Loic Meillard auf dem fünften Rang liegen zwei weitere Schweizer im absoluten Spitzenfeld. Nur Clement Noel sprengte das Schweizer Paket. Bester Österreicher nach dem ersten Durchgang ist Marco Schwarz dem als Siebenten 59 Hundertstelsekunden auf Yule fehlen.

Nicht am Start stand übrigens Manfred Mölgg, der sich im Riesentorlauf am Samstag eine schwere Knieverletzung zuzog.