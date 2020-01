Facebook

Alisa Floriantschitz © KK

Der Papa ein ehemaliger Eishockeycrack und die Mama Skifahrerin. Da lag es quasi in der Luft, dass Alisa Floriantschitz (SC Bad Kleinkirchheim) dem Sport verfallen wird. Die 18-Jährige gehört dem Kärntner Landesski-Kader an und spekuliert damit, dass sie demnächst den Sprung in den C-Kader schafft. „Ich hab vor Kurzem mein drittes FIS-Rennen in Leogang gewonnen, das erste in Österreich. Bei dem Rennen ist mir wirklich alles aufgegangen, war cool“, erzählt die Technikspezialistin selbstbewusst.