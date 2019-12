Parallelbewerb Alta Badia Pinturault kann in Alta Badia heute Geschichte schreiben

Alexis Pinturault kann heute in Alta Badia mit einem Erfolg im Parallelbewerb in der sechsten Disziplin siegen - das schaffte noch keiner. Und Marco Schwarz ist nach dem Riesentorlauf optimistisch, nachzulegen: "Attacke von oben bis unten!"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexis Pinturault kann heute in der sechsten Disziplin gewinnen © GEPA pictures

Alta Badia hat Erfahrung mit Parallelrennen. Der heutige Parallel-RTL ist bereits der fünfte auf der Gran Risa, wenngleich der erste nach neuem Reglement. Aber das ändert nicht viel, nur die Qualifikation ist neu. Da werden heute ab 15 Uhr 59 Fahrer um die 32 Finalplätze rittern - ab 18 Uhr geht es dann mit dem echten Kampf Mann gegen Mann los. Auch hier braucht Alta Badia einen neuen Sieger, im Vorjahr hatte Marcel Hirscher einen Doppelsieg gefeiert - und Henrik Kristoffersen ist im Parallelbewerb zuletzt nur Außenseiter. Aber wer weiß, vielleicht schafft er heute den Sieg. "Ich werde sicher mein Bestes versuchen. Ich war schon einmal Zweiter in dem Rennen", sagte der Norweger,

HIER geht es zum Liveticker des Rennens

Von Österreichs achtköpfigem Team (Marco Schwarz, Roland Leitinger, Stefan Brennsteiner, Daniel Meier, Johannes Strolz, Michael Matt, Christian Hirschbühl und Dominik Raschner) darf mannach seinem sechsten Platz im Riesentorlauf Marco Schwarz am meisten zutrauen. Der trainierte auf der Reiteralm nämlich nicht nur Riesentorlauf, sondern auch das Parallelrennen und insbesondere die Starts. "Im Training ist es gut gelaufen, ich mag den Bewerb, auch wenn ich im Vorjahr in Runde eins gescheitert bin. Morgen gibt es volle Attacke vom ersten bis zum letzten Tor!" Ein anderer Österreicher fehlt heute: Matthias Mayer, der sich für die Rennen in Bormio schonen will.

Pinturault kann Geschichte schreiben

Einer der Favoriten ist sicherlich Alexis Pinturault. Der Franzose wäre bei einem Sieg der erste Skirennläufer, der in sechs verschiedenen Disziplinen zumindest ein Weltcup-Rennen gewonnen hat. In Riesentorlauf, Slalom, Super-G, Kombination und City Event hat der 28-Jährige bereits angeschrieben. Bei den Damen sind US-Superstar Mikaela Shiffrin sogar Siege in sieben Disziplinen (Slalom, Riesentorlauf, Super-G, Abfahrt, Kombination, Parallelslalom und City Event) gelungen.

Erstmals wird in dieser Saison für den besten Parallel-Rennläufer eine Kristallkugel vergeben. Bewerbe sind allerdings nur zwei angesetzt. Am 9. Februar geht es in Chamonix ebenfalls in einem Parallel-Riesentorlauf damit schon um die Weltcup-Entscheidung.