Keine Abfahrt in Val d'Isere © FIS

Eine große Menge an Neuschnee sowie heftiger Wind zwingt die Organisatoren der Weltcup-Rennen in Val d'Isere in die Knie. Die Damen-Abfahrt, die am Sonntag anstelle der eigentlich angesetzten Kombination stattfinden hätte sollen, wurde abgesagt. Die FIS bedauert natürlich die Absage ("Gegen das Wetter ist man machtlos") und schreibt auf Facebook: "See you next year! Au revoir la France ..."

Sadly, also today’s downhill has been cancelled due to oncoming snowfall. Thanks to @criterium1neige crew who worked day and night to make those races happen but nothing we could do against the weather.

See you next year! Au revoir la France.. 👋🏻🇫🇷 #fisalpine pic.twitter.com/771V3pRxMR — FIS Alpine (@fisalpine) December 22, 2019

Nächste Station: Lienz

Die Weihnachtpause ist aber nur kurz, schon am 28. Dezember (Riesentorlauf) und am 29. Dezember (Slalom) geht's in Lienz weiter: Die Schneekontrolle des Internationalen Skiverbandes verlief am Freitag erfolgreich. "Es ist alles positiv, es herrschen perfekte Pistenbedingungen am Hochstein", erklärte der slowenische FIS-Delegierte Gorazd Bedrac. Grünes Licht also für das 50-jährige Weltcupjubiläum in Lienz!