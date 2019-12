Sechs Mal in Folge hatte Marcel Hirscher zuletzt den Riesentorlauf in Alta Badia gewonnen. Heute sucht sich die "Gran Risa" einen neuen König. In Führung im 1. Durchgang: Leif Kristian Nestvold-Haugen. Marco Schwarz ist auf Rang vier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leif Kristian Nestvold-Haugen © GEPA pictures

Auch wenn das Wortspiel ein wenig platt ist, Marcel Hirscher hat einige Male gehört, dass er auf der "Gran Risa" der "Grande Hirscher" gewesen war. Sechsmal in Folge hat er den Klassiker in Alta Badia für sich entschieden, da kann selbst Alberto Tomba nicht mithalten. Und die Konkurrenz, die hatte immer das Nachsehen, im letzten Jahr sogar im von Hirscher ungeliebten Parallelbewerb.

>>> Der 1. Durchgang jetzt im Liveticker <<<

Heute (Entscheidung ab 13 Uhr) sucht der Weltcup also einen Nachfolger für den "König der Gran Risa". Das Rennen wird trotz Schneefalls gefahren, allerdings mit stark verkürzten Intervallen und ohne TV-Pause. Nach der Top-Gruppe führt der Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen sieben Hundertstelsekunden vor Marco Odermatt, 20 vor Alexis Pinturault und 22 vor Marco Schwarz, der eine ganz starke Leistung bot. Nestvold-Haugen sagt: "Ich habe mit den Bedingungen gekämpft, es ist schwierig. Aber wenn man in Führung ist, muss man natürlich zufrieden sein." Henrik Kristoffersen (Rang fünf) schimpfte hingegen wie ein Rohrspatz aufgrund der widrigen Bedingungen: "So ein Rennen kann auch gefährlich für einen Rennläufer sein. Ich habe gehört, dass sie hier erst am Mittwoch mit dem Präparieren der Piste begonnen haben. Warum haben sie das nicht schon früher gemacht?"

"Es ist keine Autobahn"

Marco Schwarz, der nach seiner Knieverletzung immer besser in Schwung kommt, meint: "Natürlich war es große Überwindung, bei diesen Bedingungen mit den vielen Schlägen zu fahren. Aber ich habe es sehr gut geschafft." Ob es gefährlich sei, wie Kristoffersen meint? "Autobahn ist es keine, man muss sich halt darauf einstellen", sagt Schwarz.