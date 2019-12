Ski Fluorverbot bedroht die Wintersportszene

Die EU beschloss ab 2020 ein Verbot von bestimmten Fluorverbindungen, die FIS ging einen Schritt weiter und verbietet Fluor ganz. Das sorgt für Unruhe in der Szene.

Die Arbeit mit Schutzmasken in den Ski-Trucks soll bald ein Ende haben © Gepa

Es war hierzulande kein großes Thema mehr, schon lange nicht. Zumindest nicht seit rund 40 Jahren, als Österreichs Alpine bei der WM in Crans Montana 1987 eine grandiose Niederlage einfuhren und der damalige Cheftrainer Dieter Bartsch den Begriff „Wunderwachs“ in den Mund nahm, wenngleich die tatsächliche Existenz bis heute unbestätigt ist. Tatsache aber ist, dass Ende der 1980er-Jahre eine Substanz im Skisport Einzug hielt, die das Wachsgeschäft revolutionierte: Fluor. Der Vorteil: Fluorketten lassen den Ski vor allem bei feuchtem Schnee viel besser gleiten – was vor allem im Langlauf enorme Unterschiede ausmachen kann, aber auch den Alpinen wesentliche Vorteile bringen kann.