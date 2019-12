Mit 24 Stunden Verspätung geht der Slalom der Herren in Val d'Isère über die Bühne. In einem extrem schwierigen Rennen auf dem Face de Bellevarde nutzten im ersten Lauf die Franzosen den Heimvorteil: Alexis Pinturault fuhr Bestzeit. Aber die Sensation war der US-Amerikaner Luke Winters.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexis Pinturault absolvierte den extrem schwierigen Lauf in Val d'Isère am besten - klare Führung! © AP

Über Nacht wurde alles anders: Nur noch die Neuschneemassen zeugten am Morgen in Val d'Isère vom Schneesturm der vergangenen Tage - und damit konnte der Slalom der Herren über die Bühne gehen. Und was für ein Slalom das schon im ersten Durchgang war: Extrem steil, extrem drehend, extrem wechselnder Untergrund. Eine echte Prüfung, die ein Franzose mit Bravour absolvierte: Alexis Pinturault fuhr mit Nummer eins klare Bestzeit - ehe der US-Amerikaner Luke Winters mit Nummer 40 sensationell auf Platz zwei fuhr, nur 0,59 Sekunden zurück. Michael Matt ist als Fünfter bester ÖSV-Läufer, liegt aber schon 0,93 Sekunden zurück.

HIER geht es zum Liveticker und allen Ergebnissen!

Nur einer konnte wirklich mit Pinturault mithalten: Henrik Kristoffersen - doch der Norweger rutschte im letzten Teil auf einer Eisplatte aus (bei der auch Lokalmatador Clement Noel ausschied), rettete sich zwar ins Ziel, verlor aber gleich 2,85 Sekunden. Auch Marco Schwarz hatte seine Probleme und verlor 2,08 Sekunden, Christian Hirschbühl verlor als Fünfter auf dem vom Briten Tristan Glasse-Davies gesetzten Kurs 1,08 Sekunden und ist damit in Schlagdistanz zu den Top drei.

"Es war nicht leicht mit der Nummer eins", meinte Pinturault im ORF-Interview in schon fast perfektem Deutsch, "weil die Kurssetzung sehr schwierig war. Ich habe gut attackiert, bin mir aber nicht schnell vorgekommen. Aber das ist wohl allen so gegangen", meinte er und ergänzte lachend: "Es ist schön hier zu fahren. Ich mag Österreich - aber ich mag Frankreich auch." Damit spielte er darauf an, dass er während der Wintermonate seit zwei Jahren in Österreich wohnt - aber natürlich nach wie vor echter Franzose ist. . .

Fast sauer war Marco Schwarz: "Ich hatte von oben bis unten meine Probleme, ich habe mich besch... gefühlt. Aber man muss auch das fahren können, ich hoffe, ich kann es im zweiten Lauf besser machen."