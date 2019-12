Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ramona Siebenhofer im ersten Abfahrtstraining von Lake Louise © GEPA pictures

Ramona Siebenhofer ist bereit für den Winter. Oder sollte man besser sagen, sie blickt im entspannter zugegen als in manchen Jahren davor? "Ich bin mit Sicherheit gelassener geworden", sagt die 28-Jährige da zustimmend, denn: "Ich habe gelernt, dass Training und Rennen zwei verschiedene Geschichten sind." Soll heißen: Das, was man im Training - in diesem Fall beim Aufenthalt in Copper Mountain - zeigt, ist nicht unbedingt Fingerzeig dafür, was dann auf der Rennpiste wirklich passiert.