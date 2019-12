Kleine Zeitung +

Michaela Heider & Stefan Babinsky In Lake Louise geht es für zwei Murtaler in die oberste Liga

Steirer des Tages: Stefan Babinsky (23) aus Seckau feiert am Sonntag im Weltcup große Premiere – eine Woche später folgt Michaela Heider aus Knittelfeld. Beide starten in Lake Louise jeweils im Super-G in ihre erste „fixe“ Saison in der obersten Liga des alpinen Skisports.