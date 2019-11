Die ÖSV-Läuferinnen liegen nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Killington zurück. Es führt die Italienerin Marta Bassino.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Österreichs Riesentorläuferinnen fahren im alpinen Weltcup weiter der Spitze hinterher. Nach dem ersten Durchgang des zweiten Saisonrennens in Killington in Vermont liegt Eva-Maria Brem als beste ÖSV-Dame mit 82 Hundertstel Rückstand an zehnter Stelle.

Hier geht es zum Liveticker

Es führt die Italienerin Marta Bassino 23 Hundertstel vor der Slowakin Petra Vlhova und 29 Hundertstel vor der Schweizerin Michelle Gisin. Erst dann kommen die Favoritinnen Tessa Worley (+0,35) und Mikaela Shiffrin (+0,41).

In Sölden hatte sich die Amerikanerin sensationell der Neuseeländerin Alice Robinson geschlagen geben müssen. Die 17-Jährige schied diesmal im unteren Teil aus. Sie lag bei der Zwischenzeit allerdings schon eine Dreiviertelsekunde zurück. Der zweite Durchgang beginnt um 19 Uhr.