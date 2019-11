Die ÖSV-Läuferinnen liegen nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Killington zurück. Für Anna Veith ist das Comeback nach nur einem Lauf schon wieder vorbei, sie verzichtet jetzt auf die Speedrennen in Lake Louise.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Österreichs Riesentorläuferinnen fahren im RTL in Killington der Spitze hinterher. Nach dem ersten Durchgang des zweiten Saisonrennens liegt Eva-Maria Brem als beste ÖSV-Dame mit 82 Hundertstel Rückstand an zehnter Stelle. Mit Katharina Truppe (14.) und der mit Startnummer 60 an die 21. Stelle gefahrenen Katharina Huber sind nur noch zwei weitere Österreicherinnen im zweiten Durchgang (ab 19Uhr) mit dabei.

Hier geht es zum Liveticker

Es führt die Italienerin Marta Bassino 23 Hundertstel vor der Slowakin Petra Vlhova und 29 Hundertstel vor der Schweizerin Michelle Gisin. Erst dann kommen die Favoritinnen Tessa Worley (+0,35) und Mikaela Shiffrin (+0,41). Für die 23-jährige Bassino wäre es der erste Weltcupsieg ihrer Karriere.

Qualifikation verpasst

Katharina Liensberger und Anna Veith haben die Qualifikation für den zweiten RTL-Durchgang in Killington verpasst. Während Liensberger schon am Sonntag dort im Slalom wieder am Start sein wird, verzichtet Olympiasiegerin Veith auf die nächstwöchigen Speedrennen in Lake Louise und bereitet sich ab sofort auf den Super-G in St. Moritz vor.

Beide ÖSV-Läuferinnen waren verspätet in die Saison gestartet. Liensberger hatte wegen des Materialstreits mit dem ÖSV den Saison-Auftakt in Sölden verpasst und war vor einer Woche in Levi wieder eingestiegen, Veith hatte nach einem Kreuzbandriss vom vergangenen Jänner ihr bereits drittes Karriere-Comeback überhaupt erst jetzt an der US-Ostküste gestartet. Liensberger scheiterte in Vermont als 32. um 5 Hundertstel, Veith als 35. um 8 Hundertstel.

"Leider hat es nicht gereicht", sagte Veith nach ihrem unbelohnten Kurzauftritt. Die Rückkehr auf die Rennpiste sei durchaus aufregend gewesen, gestand die 30-Jährige. "Es war wirklich sehr speziell. Ich war in der Früh sehr aufgeregt, dann wieder nicht. Es waren sehr viele Auf- und Abs in meiner Gefühlswelt. Das Rennen an sich lief dann leider nicht so gut."

"Ski nicht auf Zug"

Wie bei der ebenfalls unter Trainingsrückstand leidenden Liensberger lief es auch bei Veith in Killington nicht sehr rund. "Dabei habe ich oben gar nicht so schlecht angefangen. Im Steilhang bin ich dann aber ziemlich aus dem Rhythmus gekommen und habe die Ski nicht auf Zug gebracht", erzählte Veith.

Trotzdem sei sie froh, auf der anderen Seite der Welt dabei gewesen zu sein. "Auch nur bei Rennen dabei zu sein, muss man üben. Es war wichtig, diesen Schritt gemacht zu haben", ist Veith überzeugt. Ihr Plan lautet nun: "Heim fliegen, weiterarbeiten und vorbereiten auf meinen ersten Super-G in St. Moritz." Das Rennen in der Schweiz steht am 14. Dezember auf dem Programm.