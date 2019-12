Der Wolfsberger Oscar Heine hat es heuer in den ÖSV geschafft. Der 16-Jährige Technikspezialist will heuer Fuß fassen und im nächsten Jahr weiter nach oben klettern. Er weiß, worauf es ankommt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oscar Heine © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Als Knochenmühle wird der Weg bis in den Ski-Weltcup beschrieben. Beginnend mit den ersten FIS-Rennen führt der Weg über den Europacup, bis hin zur Creme de la Creme. Alle mussten da durch, niemanden wurde etwas geschenkt. Der Name ist hier Programm. Eine angebrochene Hand wird in Kauf genommen und behelfsmäßig getaped, um sich ja keinen FIS-Punkt entgehen zu lassen. So schnell wie möglich gilt es in der Ski-Hierachie aufzusteigen.