Auf den ersten beiden Plätzen gibt es nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms der Damen in Levi keine Überraschung. Petra Vlhova liegt knapp vor Mikaela Shiffrin. Aber dahinter lauert mit Katharina Truppe die erste Österreicherin. Der zweite Durchgang beginn um 13.15 Uhr.

Petra Vlhova © AP

Der Premieren-Weltcup-Slalom der Damen dieser Saison in Levi (Finnland) hat nach dem ersten Durchgang bekannte Gesichter an der Spitze zu finden. Die Slowakin Petra Vlhova liegt mit einer Laufzeit von 58,65 Sekunden in Führung. Mit nur 13 Hundertstel Sekunden Rückstand lauert die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Erfreuliches gibt es auch von den Österreicherinnen zu berichten. Katharina Truppe, über die Cheftrainer zuvor gesagt hatte, dass sie schnell unterwegs sein könne, aber immer wieder taktische Fehler mache, fuhr auf den dritten Platz. "Ich habe mich im Gegensatz zum Training im Flachen gesteigert. Im Steilen habe ich sowieso gut angedrückt", sagte die 23-Jährige, die 0,99 Sekunden Rückstand auf Vlhova aufweist, zufrieden. "Ich kann aber ohnehin nichts verlieren. Ich muss Gas geben und schauen, was herauskommt."

Mikaela Shiffrin Petra Vlhova hat einen tollen ersten Lauf hingelegt. Aber ich mag es, im zweiten Lauf anzugreifen.

Mit Katharina Huber ("Das war von oben bis unten ein guter Lauf") als Siebente (+1,65 Sekunden) und Katharina Liensberger (+1,69) als Achte liegen zwei weitere ÖSV-Damen in den Top Ten nach dem ersten Lauf. Letztere freute sich darüber sehr: "Es gibt noch viel zu tüfteln. Aber ich bin glücklich, dass ich da bin und zeigen darf, was ich kann."

Gritsch zeigt groß auf

Eine tolle Vorstellung bot Franziska Gritsch. Die 22-jährige Tirolerin fuhr mit der hohen Startnummer 52 noch auf Platz 19.

Katharina Gallhuber ("Ich bin froh, dass ich nach meiner Verletzung wieder dabei bin. So einen Fehler wie vor dem Flachstück darf man sich in dieser Liga nicht leisten") hat gleich bei ihrem ersten Rennen nach ausgeheiltem Kreuzbandriss den Sprung in die Top 30 geschafft. Chiara Mair wird den zweiten Durchgang nicht mehr bestreiten können, da sie aus den Top 30 gefallen ist. Hannah Köck schied aus.

Der zweite Durchgang startet um 13.15 Uhr.