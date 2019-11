Im September ist Marcel Hirscher zurückgetreten. Am Montag kommt die einzig autorisierte Biografie in den Handel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marcel Hirscher © GEPA pictures

Marcel Hirscher war am Tag seines Rücktritts, dem 4. September dieses Jahres, unmissverständlich deutlich: „Ein Buch? Ich hab’ doch nicht viel zu erzählen.“ Nein, so wissbegierig der Salzburger Zeit seiner Karriere war, so gering war der Drang, das Erlebte selbst aufzuschreiben, geschweige denn, einen tieferen Blick ins Innere eines Champions zuzulassen. Zu groß war der Wunsch, sich dem Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit endlich zu entziehen. Und aufschreiben lassen, das wollte Hirscher auch nicht. Jetzt ist es doch passiert: Ab Montag ist „Marcel Hirscher – Die Biografie“ im Handel.