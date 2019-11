Kleine Zeitung +

Wer ist schneller? Skifahrer oder Drohne

Mensch gegen Maschine: Victor Muffat-Jeandet, Gewinner von Olympia-Bronze 2018 in der alpinen Kombination, tritt in einem Riesenslalom gegen Drohnen-Weltmeister Jordan Temkin an. Wer findet schneller durch den Torstangenwald?