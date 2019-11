Stephan Eberharter hat man schon in vielen Rollen gesehen. Als Ski-Olympiasieger, als exzellenten Golfer, als Kolumnisten einen großen Tageszeitung. Doch jetzt hat der Tiroler eine neue Rolle. Er gibt in einem "Colmar"-Video den Wetter-Ansager.

Stephan Eberharter (links) ist unter die Schauspieler gegangen und versucht sich als Wetter-Frosch © „Pentaphoto“

Der erste Schnee liegt auf den Bergen und damit naht der Winter und auch sein schönster Teil - das Schneien. Das spielt in einem Video von Sportbekleidungshersteller "Colmar" die Hauptrolle. Und eine ebensolche hat dort auch Stephan Eberharter über. Der Ski-Olympiasieger versucht sich erstmals als Schauspieler und macht seine Sache sehr gut. Der Tiroler kündigt in dem Film das Wetter an und muss dann vor den vom Schnee so begeisterten Mitspielern fliehen.

"Es war extrem lustig bei den Dreharbeiten. Vor allem mit Krisitan Ghedina hatten wie viel Spaß, der spielt nämlich einen Pfarrer. Die Rolle ist ihm quasi auf den Leib geschneidert", erinnert sich Ebernharter an die Tage der Aufnahmen. Und er betont: "Wir haben wirklich nicht viele Versuche gebraucht, um alles im Kasten zu haben." Das Video ist auf den sozialen Medien zu sehen.