Mikaela Shiffrin zeigte gleich zum Auftakt, dass ihre Form großartig ist. © GEPA pictures

Sollte es Zweifel daran gegeben haben, wer die beste Skifahrerin der Welt ist, dann sind diese schon nach dem ersten Lauf der neuen Saison beseitigt:Mikaela Shiffrin legte gleich im ersten Durchgang von Sölden eine Latte, an der sich alle die Zähne ausbissen. Obwohl die Sensation des Auftaktes eine Läuferin war, die an der Überlegenheit von Shiffrin kratzte: Alice Robinson, der Teenager aus Neuseeland, kam Shiffrin bis auf 14 Hundertstelsekunden nahe, führte sogar nach dem ersten Abschnitt.

Der Rest? Lag zurück. Die Italienerin Federica Brignone (ITA) verlor 0,84 Sekunden, Sölden-Vorjahressiegerin Tessa Worley (FRA) gar schon 1,24 Sekunden. Die Österreicherinnen? Waren als Außenseiterinnen gestartet und blieben das auch. Ricarda Haaser verlor 2,46 Sekunden auf Shiffrin.

Die Österreicherinnen kommen erst - sind aber in Abwesenheit von Stephanie Brunner, Anna Veith und Katharina Liensberger, nur in der Rolle der Außenseiterinnen. Die ÖSV-Damen warten seit dem Erfolg von Eva-Maria Brem am 7. März 2016 in Jasna auf einen Weltcup-Sieg im Riesentorlauf.

