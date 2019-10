Facebook

Anna Veith blickt der kommenden Weltcup-Saison noch skeptisch entgegen. © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die Zahl der im Riesentorlauf erlittenen, schweren Verletzungen bei Anna Veith ist groß. Die bislang letzte - einen Kreuzbandriss - erlitt sie am 12. Januar 2019 im Training in Pozza di Fassa (Trentino), wobei sie nicht einmal zu Sturz gekommen war. In den vergangenen Monaten arbeitete die 30-Jährige hart an ihrem x-ten Comeback. Für ein Antreten beim Weltcup-Riesentorlauf am Samstag, 26. Oktober, in Sölden ging es sich trotzdem nicht aus: "Ich fühle mich körperlich und skitechnisch noch nicht in der Lage, ein Rennen zu bestreiten. Mit dem Training der vergangenen Tage bin ich aber sehr zufrieden. Im Gegensatz zu jenem in der Vorwoche. Da machte sich mein Knie bemerkbar und schwoll wieder an."