Marcel Hirscher wird heute - vermutlich - zurücktreten © APA/HANS KLAUS TECHT

Man hat sie noch im Hinterkopf, die Bilder von der Gold-Fahrt von Franz Klammer 1976 in Innsbruck (natürlich auch, weil sie anlässlich seines 60. Geburtstags wieder auf und ab gespielt wurden). Die fast leeren Straßen von Wien, die Menschentrauben vor den Elektrogeschäften, die sich damit quasi zu „Public Viewing“-Vorreitern machten. Der Skisport hielt das Land in seinem Bann und dieses Land den Atem an – mit Happy End.