Freitagabend verstarb der ehemalige Skitrainer des ÖSV, Bernd Zobel, in einem Hotel am Nassfeld. Der gebürtige Hermagorer war dort öfter zu Gast.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät: Freitagabend wurde ein ÖSV-Trainer tot in einem Hotel am Nassfeld aufgefunden (Symbolfoto) © Fuchs/Kleine Zeitung

Wie die Polizei gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigte, ist der Trainer des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) Bernd Zobel Freitagabend in einem Hotel am Nassfeld verstorben. Der gebürtige Hermagorer, der in Villach lebte, war dort nicht auf Urlaub, sondern hatte sich mit Freunden getroffen. Zobel war dort gestürzt, sämtliche Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.