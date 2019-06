Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stilfser Joch war Trainingsschauplatz für Hoffmann (2. v. r.) und Co. © KK

Von wegen die Wintersportler liegen im Sommer auf der faulen Haut. So ging es für den ÖSV-C-Kader inklusive der Kärntner Nachwuchs-Skifahrer Philip Hoffmann, Jakob Eisner und Oscar Heine zum Schneetraining aufs Stilfser Joch in Italien. „Die vier Tage waren richtig intensiv, vor allem ist es ein gewaltiger Unterschied, wenn man auf 3000 Meter Höhe trainiert. Der Fokus wurde in erster Linie auf die Technik sowie das Testen des Materials gelegt. Und Konditionstraining, als es schneite, durfte natürlich auch nicht fehlen. Hier heroben gibt es quasi ideale Bedingungen für eine Vorbereitung auf die Wintersaison“, erzählt Hoffmann, für den es in den kommenden Wochen Schlag auf Schlag geht.