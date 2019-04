Es war zu erwarten: Philipp Schörghofer verkündete am Montag in Obertauern das Ende seiner aktiven Skikarriere. Eine Laufbahn, die von vielen Verletzungen gebremst wurde.

Philipp Schörghofer beendete seine Karriere © GEPA pictures

Es war keine große Überraschung, was Philipp Schörghofer am Montag in Obertauern verkündete: Der 36-jährige Salzburger erklärte das Ende seiner aktiven Karriere als Skirennläufer. Er zog damit den Schlussstrich unter eine Laufbahn, die immer wieder entscheidend von Verletzungen gebremst worden war.

Philipp Schörghofer geboren am 20. Jänner 1983 in

Salzburg.

Wohnort: Wagrain.

Größe/Gewicht: 1,76 m/80 kg.

Familienstand: verheiratet mit Nina, ein Sohn (Matthäus).

Verein: Union Sportklub Filzmoos.

Hobbys: Golf, Tennis, Poker.

Größte Erfolge: Olympische Spiele: 12. Riesentorlauf 2010, 18. Riesentorlauf 2014.

WM: Gold Teambewerb 2013 Schladming, Silber Teambewerb 2011 Garmisch-Partenkirchen, Bronze Riesentorlauf 2011 Garmisch-Partenkirchen.

Weltcup: 1 Sieg (Riesentorlauf Hinterstoder 2011), weitere fünf RTL-Podestplätze (1 zweiter, 4 dritte).

Der ÖSV-Riesentorlaufspezialist, der lange als riesiges Talent galt, erreichte so nur einen einzigen Weltcupsieg, der gelang ihm in der Saison 2011 in Hinterstoder. Dazu eroberte er bei der Weltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen im selben Jahr mit Bronze im Riesentorlauf seine einzige Medaille bei einem Großereignis. Davor und danach waren es viele Verletzungen, die Schörghofer bremsten. Die Saison 2017/18 musste er wegen Knieproblemen praktisch gänzlich auslassen, für die abgelaufene Saison hatte er mit neuem Material den x-ten Neustart geplant.

Doch Schörghofer schaffte den Anschluss an die Weltspitze nicht mehr. Nun zog der verheiratete Vater eines Sohnes die Konsequenzen und trat zurück.