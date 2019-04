Facebook

Benjamin Prantner © ÖSV

Beim österreichischen Skiverband herrscht aktuell die Zeit des großen Umbruchs. Nachdem Toni Giger den zurückgetretenen Sportdirektor Hans Pum beerbt und nun auch Patrick Riml (Leiter für Organisation und Struktur) und Christian Mitter (ÖSV-Damen-Chef) neu an Bord sind, kann der ÖSV nun einen weiteren Zugang vermelden.

So übernimmt Benjamin Prantner das Weltcup Riesentorlauf-Team rund um Roland Leitinger, Stefan Brennsteiner und Co. Der 39-jährige Tiroler war bis zuletzt Gruppentrainer der Europacup Technik Herren und folgt somit Janez Slivnik nach. "Benjamin hat in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet und daher war er auch mein Wunschkandidat für diesen Posten", sagt Andreas Puelacher, sportlicher Leiter der ÖSV-Herren.

Prantner wird von Reinhard Hohenwarter (Co-Trainer) und Matthias Herold (Physiotherapeut) unterstützt. Wolfgang Erharter, der in den letzten Jahren Co-Trainer im Weltcup RTL-Team war, übernimmt das Europacup Technik Team der Herren.