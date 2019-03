Facebook

Ausgeschlossen hatte es Felix Neureuther schon längere Zeit nicht, aber jetzt ist es Gewissheit. Der Deutsche wird seine Karriere beenden.

Am Sonntag bestreitet der Deutsche sein letztes Weltcuprennen. Beim Weltcup-Finale in Soldeu wird der Slalom das letzte Rennen des 13-fachen Weltcupsiegers und dreifachen WM-Medaillengewinners sein.

Das bestätigte der 34-Jährige auf Instagram. Dort bedankte sich Neureuther für eine "unglaubliche Zeit. Der Skisport war mein Leben und wird es in Zukunft auch bleiben. Deswegen sag ich nicht servus, sondern bis bald."