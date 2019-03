Slalom in Soldeu Shiffrin ist einfach unbezwingbar

Facebook

© APA/AFP/JAVIER SORIANO

Mikaela Shiffrin (USA) bleibt das Maß aller Dinge und beendet die Slalom-Saison mit der kleinen Kristallkugel und dem Sieg im Finale. Dabei hatte die Schweizerin Wendy Holdener nach der Führung im ersten Lauf alle Karten in der Hand. Doch ein leichter Patzer im Zielhang kostete sie den Sieg. Es wär der sechste in ihrer Karriere gewesen. Stattdessen hat Shiffrin ihren insgesamt 59. eingefahren und den 40. in dieser Disziplin. Es war ihr achter Torlauf-Saisonsieg - so viele hatte zuvor nur die bisherige alleinige Rekordhaltern Janica Kostelic aus Kroatien 2000/01 erreicht. Letztlich fehlten Holdener 0,35 Sekunden. Den dritten Platz holte Petra Vlhova (SVK/+1,20).

Somit bliebt die beeindruckende Serie von Shiffrin und Vlhova bestehen: Die beiden haben sich seit März 2017 in dieser Disziplin die Siege untereinander aufgeteilt.

Beste Österreicherin wurde Bernadette Schild (AUT). Sie war im zweiten Lauf vor allem im Steilhang stark und wählte da eine sehr gute Linie. Sie fuhr zum Ende der Saison noch einmal befreit auf und landete auf dem sechsten Endrang. Katharina Liensberger ließ im flachen Mittelstück Zeit liegen und ein Patzer im steilen Teil kostete noch ein paar Zehntel. Sie fiel vom fünften auf den siebten Platz zurück.

Katharina Truppe zeigte in ihrer Fahrt eine starke Steigerung zum ersten Lauf. Am Ende durfte sie sich über einen Top-Ten-Platz (9.) freuen.

Olympiasiegerin Frida Hansdotter (SWE) beendete ihren letzten Karriere-Slalom als Fünfte. Sie hängt die Skischuhe an den Nagel.