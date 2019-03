Schlechte Pistenbedingungen und wieder Schnee in Sicht.

Auch das für Freitag angesetzte Training der Damen für die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Sotschi ist wegen der anhaltend schlechten Pistenbedingungen sowie ungünstigen Wetteraussichten abgesagt worden. Ob der für Sonntag geplante Super-G auf Samstag vorgezogen wird, ist unwahrscheinlich. Auch am Samstag soll es im Skigebiet Rosa Khutor intensiv schneien.

Im Alpinski-Weltcup ist die Durchführung zumindest eines Trainingslaufs Voraussetzung für ein Abfahrtsrennen. Bisher konnten die Damen in Russland wetterbedingt aber kein einziges Mal auf der Rennpiste trainieren.

