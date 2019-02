Kombination in Bansko Schwere Knieverletzung bei Ski-Ass Marco Schwarz befürchtet

Der dreifache WM-Medaillengewinner Marco Schwarz hat sich laut ORF TV am Freitag im Super-G der Weltcup-Kombination der alpinen Skirennläufer in Bansko bei der Landung nach einem Sprung am Knie verletzt.