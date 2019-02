Facebook

© APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Ein Tag kann mitunter schon den Unterschied ausmachen. Und als Marcel Hirscher im Ziel-Interview meinte: „Der Präsident springt herum und freut sich, also ist alles in Ordnung“, hatte es der nunmehr dreimalige Slalomweltmeister damit auf den Punkt gebracht. Der Slalom der Herren, der letzte Bewerb der alpinen Ski-WM in Åre, machte den Unterschied. Erstmals gab es für Österreichs Herren bei einer WM die Plätze eins, zwei und drei. Und dank Gold, Silber und Bronze war eben auch ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel mehr als versöhnlich gestimmt: „Ende gut, alles gut“, sagte er nur. Nimmt man Österreichs Ski-Herren, ist sogar alles ein bisschen besser. Sieben Medaillen fuhr die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Puelacher ein – und würde man zwar gerne an der Farbverteilung ein wenig nachjustieren: Mehr darf man auch von der Skination Nummer eins nicht verlangen.