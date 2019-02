Facebook

Nadine Fest, Moritz Opetnik (rechts oben) und Felix Hacker starten in Italien © GEPA, Foidl, Privat

"Es ist ein ständiges Auf und Ab. Ich muss die Ruhe und Lockerheit wiederfinden und mir mein Selbstvertrauen zurückholen. Ich habe lange an mir gezweifelt, doch in den letzten Wochen habe ich es geschafft, mich erneut aufs Wesentliche, das Skifahren, zu konzentrieren“, verrät Nadine Fest, die mit ihren jungen Jahren bereits eine ganze Palette an Höhen und Tiefen miterlebt hat. In der heurigen alpinen WeltcupSaison wurde der Arriacherin schnell bewusst, dass sie lernen muss, mit unliebsamen Situationen umzugehen – sprich wenn die Zeit im Ziel nicht nach Wunsch verlaufen ist. „Es ist eine reine Kopfsache und ich muss solche Phasen akzeptieren. Ich darf mich nicht hineinsteigern, sonst wird es noch kniffliger“, gibt Österreichs Zukunftsaktie ehrliche und tiefe Einblicke in ihr Seelenleben.

Der Druck, den Anschluss an die Weltcup-Fahrerinnen nicht zu verlieren, macht die Tatsache nicht einfacher. Fest weiß, wie es sich anfühlt, Europacup-Rennen zu gewinnen oder sich zur Junioren-Weltmeisterin zu krönen. Nach ihrem Sturz beim Weltcup in Garmisch, der glimpflich ausgegangen ist, stellte die Kärntnerin erstmals die Abfahrts-Ski in die Ecke. „Es war wichtig, an der Technik zu feilen. Nur so kann ich in den Speed-Bewerben schnell fahren.“ Apropos: Nach Doppel-Gold bei der Junioren-Ski-WM 2017 in Schweden, hofft Fest nun, in Italien (18. bis 27. Feber) erneut zuschlagen zu können. In ihrer letzten WM bei den „Jungen“ startet sie im Super-G, Riesentorlauf und in der Super-Kombi. „Die Nominierung hat mich überrascht, aber gezeigt, dass ich noch gar nicht so alt bin“, so Fest mit einem Grinsen.

Mehrwöchige Zwangspause vor Saison-Höhepunkt

Mit Rückschlägen kennt sich auch Felix Hacker aus. Der Allround-Spezialist musste aufgrund eines Risses des Syndesmosebandes im Sprunggelenk eine mehrwöchige Zwangspause einlegen und steht erst seit Kurzem wieder auf Ski. Nichtsdestotrotz spekuliert der 19-Jährige mit einer Medaille. „Das muss das Ziel sein, aber ich darf mir nach der Verletzung nicht allzu viel erwarten“, so der Mann aus Bad St. Leonhard, der vor seiner Blessur heuer bereits bei FIS-Rennen auf dem Podest stand sowie seine ersten Einsätze im Europacup bekam. „Nun muss ich konstant meine Leistung abrufen“, erzählt Hacker, der in allen fünf Disziplinen startet.

Das heimische Trio komplettiert Moritz Opetnik, der wie Hacker alle fünf Bewerbe in Angriff nimmt und sich in seinen Parade-Disziplinen Super-G und Kombi die besten Chancen auf Edelmetall ausrechnet. Zwei Erfolge konnte der Kärntner heuer bei FIS-Rennen feiern, den Sprung ins Europacup-Team betitelt der 21-Jährige vom Klopeiner See als kurzfristiges Ziel. „Die ersten Punkte hab’ ich geholt, jetzt heißt’s, dranzubleiben und danach folgt hoffentlich bald die Weltcup-Spitze.“

