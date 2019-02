Facebook

Der Sieger wird gefeiert, Marco Schwarz-Fanklub in Jubellaune © Nicole Kari

Hier geht´s zum Live-Ticker für die Kombination!

16:50 - Bronze für Marco Schwarz

Der Jubel ist riesengroß. Die rund 150 Fans hier beim Public Viewing in Radenthein sahen die Chancen auf eine Medaille schon schwinden. Doch nun ist es geschafft. Es wurde Bronze. Sprechchöre brechen aus, die Stimmung ist einfach grandios. Einigen treuen Anhängern stehen Freudentränen in den Augen. Bürgermeister Michael Maier, auch ein Mitgliied des Fanklubs: "Wir werden unserem Medaillengewinner einen grandiosen Empfang bereiten." Die Marco Schwarz-Hymne ertönt: "Marco Schwarz, auf den Skiern unser Ass...". Radenthein ist stolz.

Bronze bei WM-Kombi: "Wir haben bis zum Ende mit Marco mitgezittert"

16:40 - Die Hoffnung lebt

Bange Gesichter bei den Fans. Alle schauen gespannt auf die Monitore. Marco Schwarz hält noch den dritten Platz. Nach seinem nicht perfekten Lauf lag der Radentheiner auf Platz drei. Die Medaillenhoffnung war am Schwinden. Doch keiner der nachkommenden Läufer kam an das Resultat heran. Zwei Läufer könnten noch Medaille kosten!

16:20 - So erlebten die Fans den Slalom

15:30 - Slalom startet in wenigen Minuten

Marco Schwarz geht im zweiten Durchgang der Kombination bei der alpinen Skiweltmeisterschaft in Aare als Neunter ins Rennen. Alle Daumen sind gedrückt. Der Fanklub des Kärntners, der heute als einer der Favoriten gilt, freut sich auf die finalen Minuten.

14:50 - Fans rechnen hohe Chancen aus

Beim Public Viewing in Radenthein warten die eingefleischten Marco Schwarz-Anhänger ausdauernd auf den Start des zweiten Durchgangs, der auf 15.30 Uhr verschoben wurde. Die Chancen für ihr Skiass Schwarz stünden nach wie vor gut, versichen sie jubelnd. "Ein Platz unter den ersten fünf ist sicher noch drinnen", schildert Kerstin Göhringer. Elisabetn Walder: "Ich würde mich so freuen, wenn er es auf das Stockerl schafft." Derzeit belegt der Radentheiner Kombinationsläufer Platz 21, was laut seinen Fans nichts zu heißen hat, denn "in Wengen war er auf Platz 23 und hat schlussendlich gewonnen".

14:20 - Zweiter Durchgang verschoben

Der Start des zweiten Durchgangs wird sich nochmals hinauszögern. Erst um 16 Uhr soll die Entscheidung beginnen.

13:30 - Warten auf den zweiten Durchgang

21. Platz für Marco Schwarz ist die Bilanz nach dem ersten Durchgang. Jetzt heißt es bei den Fans einmal kräftig durchatmen und frische Luft tanken, bevor in wenigen Stunden die Entscheidung fällt. Der zweite Durchgang geht ab 15.00 Uhr über die Bühne. Einstweilen können sich die treuen Anhänger mit Fanartikeln eindecken. Jonas Leber, einer der kleinsten Fans, nutzt die Zeit um gleich ein Interview zu geben. Das sind Momente, in denen sich die Kleinen ganz groß fühlen. Jonas Leber gibt ein Interview und fühlt sich ganz groß © Nicole Kari

Marco Schwarz-Anhänger können sich gleich mit Fanartikel eindecken Foto © Nicole Kari

12:30 - So fieberten die Fans mit

Jubelstimmung beim ersten Durchgang. Mit Startnummer 5 gab Marco Schwarz Vollgas. Er fuhr mit einer Zeit von 1:08:62 ins Ziel. Nach dem ersten Durchgang belegt er den 13. Platz. Applaus bei den Fans, die dem zweiten Durchgang entgegenfiebern. Insgesamt sind 56 Athleten am Start. Es ist also noch alles möglich.

12:00 - Startschuss für die Kombination

Das Ausharren der Fans in der Radentheiner Pizzeria La Strada hat sich bezahlt gemacht. Mit einer Stunde Verzögerung startet jetzt gerade der erste Durchgang der Kombination. Favorit ist Marco Schwarz. Beim Public Viewing in seiner Heimatgemeinde sorgt der Fanklub schon für Stimmung. Ihr Skirennstar geht mit der Startnummer 5 ins Rennen.

Beste Stimmung beim Fanklub von Marco Schwarz Foto © Nicole Kari

11:15 - Trotz Verschiebung gut gelaunt

Das Wetter setzt die Veranstalter in Aare unter Druck. Der Wind hat zwar jetzt nachgelassen, doch die Durchführung des Bewerbs wackelt. Angepeilt ist ein Rennstart um 12 Uhr. Sarah Leber, eingefleischter Marco Schwarz-Fan, zeigt sich trotzdem zuversichtlich: "Wer weiß, vielleicht wird die Kombi überhaupt verschoben und zuerst der Slalom ausgetragen. So war es in Wengen auch. Und das brachte Marco den Sieg." Um die Zeit sinnvoll zu nutzen, werden hier die Fanartikel geschlichtet: Schildkappen, Schal, Fanjacken und Co warten auf ihren großen Auftritt.

10:55 - Start verschoben

Wegen starken Winds wurde der Rennstart auf 12 Uhr verschoben. Einstweilen füllen sich hier in der Pizzeria die Plätze.

10:00 - Die Spannung steigt

Marco Schwarz geht heute bei der Kombination in Aare als Favorit ins Rennen. Der Radentheiner startet mit der Nummer fünf. Sein Fanklub wird ihn beim Public Viewing in Radenthein ordentlich anfeuern.

Die Anspannung steigt bei den Fans, die heute beim Public Viewing in Radenthein ihrem Skirennstar Marco Schwarz die Daumen drücken. Der Radentheiner will bei der Skiweltmeisterschaft in Aare eine Top-Leistung zeigen. Ab 11 Uhr wird die Kombination übertragen. Marco Schwarz geht mit der Nummer fünf ins Rennen. Seit seinem Kombi-Sieg in Wengen hat er sich eine Favoritenrolle eingehandelt. Nun zeigt sich, ob es auch bei der Weltmeisterschaft ein Stockerlplatz in dieser Disziplin wird.

Das Public-Viewing mit Freunden und Fans startet um 11 Uhr in der Pizzeria La Strada in Radenthein. Dort sind fleißige Helfer schon beschäftigt, den Gastraum mit Fanartikeln zu dekorieren. Eltern, Bruder und die engsten Freunde sind in Schweden, um Marco Schwarz ordentlich anzufeuern und zu unterstützen.

