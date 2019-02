Knapp 40 Fans von Tamara Tippler haben die Damenabfahrt der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften im schwedischen Are beim Public Viewing in Mautern live miterlebt. Die verkürzte Abfahrt ärgerte, der 9. Platz ihres Idols freute am Ende doch.

Der Tamara Tippler-Fanclub drückte auch bei der WM-Abfahrt wieder fest die Daumen beim Public Viewing in Mautern © Johanna Birnbaum

Mautern, Marktgemeinde im Liesingtal, Sonntag, 12 Uhr Mittag. High noon sozusagen, kurz vor Beginn der weltmeisterlichen Damenabfahrt in Are in Schweden. Die Nervosität ist spürbar. Veronika Tippler sitzt mit Fans ihrer Tochter Tamara Tippler und Freunden in einer Ecke des gemütlichen Aufenthaltsraumes des Trachten- und Armbrustschützenvereins Mautern. "Dass die Abfahrt verkürzt worden ist, ist nicht gut. A bissl über eine Minute. Das ist nix", diskutieren die Fans der Skirennläuferin, von denen viele auch schon am Montag beim Super G mit dabei waren.

