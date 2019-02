Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Biathletin Soli Mesotitsch und Skifahrer Philip Hoffmann wollen in Sarajevo ihr Talent beweisen © Büro Kaiser; KK/Privat

Er war 20 Jahre lang im Biathlon-Weltcupzirkus unterwegs, hat Erfolge gefeiert und Niederlagen einstecken müssen. Nach der heurigen Saison ist für den Rosentaler Daniel Mesotitsch endgültig Schluss. „Bei den österreichschen Meisterschaften in Obertilliach bin ich noch am Start, dann war es das“, verriet der zweifache Olympiamedaillengewinner in der Staffel. In Zukunft will sich „Meso“ dem Nachwuchs widmen und zum Abschluss seiner sportlichen Karriere den Wasa-Lauf in Angriff nehmen. Tochter Soli, die gestern ihren 18. Geburtstag feierte, hat sich nun ganz fest vorgenommen in die Fußstapfen des 42-Jährigen zu treten. „Ich hoffe, dass sie erfolgreicher wird als ich. Den Ehrgeiz dazu hat sie allemal. Mal schauen, wie sie sich entwickelt. Der Papa steht immer mit Rat und Tat zur Seite.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.