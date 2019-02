Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Achterbahn der Gefühle für Familie und Freunde im Lachtal © Sarah Ruckhofer

Hochbetrieb am Dienstag im Café Hannes im Lachtal: Das Lokal von Nicole Schmidhofers Schwester Martina ist bis auf den letzten Platz gefüllt, gebannt starren die Gäste auf den Fernseher. Der "Schmidzwerg"gibt alles, ein schwerer Fehler kostet ihr aber den Podestplatz. Für Familie und Freunde ist die Fahrt eine Achterbahn der Gefühle. "Geh! Na, oh Gott" - mehr als 100 Fans fiebern mit der Lokalmatadorin mit. Die Enttäuschung über die vergebene Chance ist greifbar. "Sie hat es leider schlecht erwischt - alles riskiert, aber leider nicht alles erreicht", so Schmidhofers Vater Hannes direkt nach dem Rennen. "Da kannst nix machen, jetzt heißt es nach vorne schauen, am Sonntag ist die Abfahrt und damit die nächste Chance.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.