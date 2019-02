Facebook

Mikaela Shiffrin © AP

Hier kommen Sie zum Liveticker!

Beim gestrigen Riesentorlauf auf dem Pohorje musste sich Mikaela Shiffrin den Sieg noch mit der Slowakin Petra Vlhova teilen, heute allerdings deutet nach dem 1. Durchgang alles auf einen überlegenen Triumph der 23-Jährigen hin. Exakt eine Sekunde beträgt ihr Vorsprung auf Vlhova, die Schwede Anna Swenn Larrson liegt auf Platz drei (+1,09).

Für die Österreicherinnen lief es insgesamt bislang durchwachsen. Nur Katharina Liensberger hat noch Chancen aufs Podest, sie liegt mit 1,79 Sekunden Rückstand auf Rang fünf. Nach 30 gefahrenen Läuferinnen ist Bernadette Schild auf Platz neun (+2,25), Katharina Truppe Elfte (+2,75).

Der 2. Durchgang startet um 13 Uhr.

