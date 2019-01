Der Klagenfurter Markus Salcher gewann bei der Para-Ski-WM in Sella Nevea die Silbermedaille in der Abfahrt. Nico Pajantschitsch wurde Achter.

Markus Salcher © ÖPC/Diener

Er hat wieder zugeschlagen. Kärntens Para-Ski-Star Markus Salcher (27) gewann bei der Para-Ski-Weltmeisterschaft in Selle Nevea mit Silber seine bisher neunte WM-Medaille. Der zweite Kärntner Nico Pajantschitsch wurde Achter. Gold ging an den Schweizer Theo Gmur, Bronze schnappte sich der Franzose Arthur Bauchet. Am Donnerstag steht die Super-Kombination und am Freitag noch der Super-G auf dem Programm - Medaillenchancen inklusive.