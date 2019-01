Angesichts von mehr als 50.000 Skifans beim Nachtslalom in Schladming sei die Zahl an Einsätzen gering gewesen.

Nightrace in Schladming

Zu den 45.000 Ski-Fans neben der Piste gesellten sich noch mehrere Tausend Fanmeilen-Beuscher. © GEPA pictures

45.000 zahlende Ski-Fans entlang der Piste, mehrere Tausend zusätzliche Fanmeilen-Gäste, die sich zum Feiern und Public Viewing in der Innenstadt von Schladming versammelt haben. Angsichts dieses Ansturms ziehen die Einsatzkräfte nach dem Nachtslalom (Nightrace) in Schladming am Dienstag positive Bilanz - auch wenn nicht alles klaglos abgelaufen ist.