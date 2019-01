Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Einmal den „Hexenkessel“ von Schladming von oben erleben: Als Nummer eins in Österreich bekommt man auch diesen Sonderwunsch erfüllt. Alexander Van der Bellen, ein großer Fan von Marcel Hirscher („Er ist eine Ausnahmeerscheinung!“), durfte die Helfer kennenlernen und dann in der Gondel über die Piste schweben. Ein aufgrund der Sicherheitsbestimmungen doch recht aufwendiger Wunsch, den man dem Bundespräsidenten aber liebend gerne erfüllte. Der Bundespräsident zeigte sich begeistert von Schladming: "Ich war früher um diese Zeit immer in Kitzbühel, aber da ist mir zu viel Rummel", gestand er. "Hier in Schladming ist das Volk anwesend, im besten Sinne. Es ist nicht so hochgestochen."

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.