Henrik Kristoffersen auf der Planai © GEPA

Preisfrage: Kann man uns „Otto Normalskifahrern“ eine Fahrt über die Nachtslalom-Rennpiste am Zielhang der Planai zutrauen? Planaichef Georg Bliem reagiert beinahe geschockt: „Vollkommen unmöglich, daran ist nicht zu denken!“ Und der Mann weiß, wovon er spricht. In Kitzbühel hat ihn der siebenfache Schladminger Profiweltmeister Bernhard Knauß zur Befahrung der Rennpiste eingeladen. Bliem, klarerweise ein guter Skifahrer, wird das so schnell nicht vergessen: „Ich hab mir den Ski mit den schärfsten Kanten organisiert, trotzdem konnte ich mich kaum auf den Beinen halten.“

