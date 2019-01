Die Vorfreude auf das Nightrace in Schladming ist groß, bei den Österreichern und der Konkurrenz aus dem Ausland. Wenn auch für Victor Muffat-Jeandet klar ist: "In Kitzbühel sind die Fans respektvoll, in Schladming ist alles ein bisschen aggressiver."

Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen

Fünf Österreicher finden sich aktuell in den Top 12 des Slalom-Weltcups. So stark präsentierte sich das rot-weiß-rote Ski-Team vor dem Flutlicht-Klassiker in Schladming lange nicht. Das Ziel für den letzten Slalom vor der WM in Aare heißt, noch einmal ein Top-Resultat in die Bücher bringen. Die Vorfreude ist groß. Die Österreich-Rennen im Jänner seien "eine Klasse für sich", urteilte Michael Matt.

Marcel Hirscher, Marco Schwarz, Manuel Feller, Christian Hirschbühl und Matt - ein Quintett ist am Dienstagabend im Nightrace für Spitzenplätze gut. Hirscher fährt im Roten Trikot des Disziplin-Leaders, zweitbester ÖSV-Akteur ist Schwarz auf Rang fünf. Diese Platzierung hatte der Kärntner auch am Samstag in Kitzbühel.

"Ich freue mich jetzt auf Schladming", meinte Schwarz im Vorfeld. "Das Schladming-Nightrace ist auch ein richtiger Klassiker, aber mir taugen eigentlich beide Rennen." Punkto Stimmung gebe es zwischen Kitzbühel und Schladming praktisch keinen Unterschied, auch wenn im Flutlicht noch einmal mehr Live-Zuschauer erwartet werden. "Es ist völlig egal, ob jetzt 40.000 oder 25.000 sind, das merkst du als Läufer nicht", erklärte Hirschbühl (Slalom-Weltcup-12.).

Nightrace: Schladming: 21 Rennen, 21 Sieger, 21 Geschichten 1997 Am 30. Jänner 1997 war es so weit, der erste Weltcup-Nachtslalom ließ die Planai und ganz Schladming in einem bisher unvorstellbaren Glanz erstrahlen. In dieser Nacht fiel auch der Startschuss für ein neues Kapitel der Schladminger Weltcup-Geschichte. Rund 27.000 enthusiastische Ski-Fans zählte man beim ersten Nachtslalom, dies entschädigte natürlich für die harte Arbeit vor, während und nach dieser sportlichen Großveranstaltung. gepa 1998 In diesem Jahr trafen sich nicht nur die legendären Skirennläuferinnen und -rennläufer aus früheren Zeiten, sondern auch die Slalomartisten und Speed-Spezialisten. Vom gewöhnlichen Skiweltcup entwickelten sich die Rennen in Schladming mit Lichtgeschwindigkeit zum Ski-Spektakel. 35.000 Zuseher zählte man beim Nachtslalom am 8. Jänner 1998. Zehntausende Ski-Begeisterte waren es bei den Super-G-Bewerben. Alberto Tomba oder "Tomba la Bomba“, wie der Italiener von seinen Fans genannt wurde, ließ die Bombe platzen und siegte auch beim zweiten Nachtslalom. Erfreuliche Leistungen brachten auch die rot-weiß-roten Skistars. Thomas Sykora auf Rang zwei im Slalom und der „Herminator“ und die österreichische Super-G-Armada waren das i-Tüpfelchen auf der Planai. gepa 1999 Mit einem Husarenritt – von Platz 23 zum Sieg – über den Schladminger Zielhang ins bebende Stadion, holte sich Benni Raich seinen ersten, jedoch nicht seinen letzten Sieg, beim Schladminger Nightrace. gepa 2000 Der Nachtslalom 2000 fiel trotz Regenwetter nicht ins Wasser. 30.000 Fans feierten den österreichischen Doppelerfolg. Die ersten Drei, Mario Matt, Thomas Stangassinger und Ole-Christian Furuseth, heizten dem Schladminger Weltcup-Publikum kräftig ein. (c) AP (ALESSANDRO TROVATI) 2001 Nach 1999 krönte sich Benni Raich 2001 abermals zum König der Schladminger Skinacht, diesmal vor Hans-Peter Buraas und Mitja Kunc. (c) AP (MARCO TROVATI) 2002 Seine Unbeschwertheit bei der Laufbesichtigung, seine stoische Ruhe vor dem Start, sein risikoreicher und unruhiger Fahrstil zeichnen Bode Miller aus. Die Slalomshow schlechthin liefert der charmante US-Boy beim Nightrace 2002 – mit 66 Hundertstelsekunden Vorsprung siegt Bode vor dem Franzosen Jean-Pierre Vidal. Ivica Kostelic kam auf Rang drei. gepa 2003 Im Jahr 2003 verzauberte der Finne Kalle Palander die Nacht und stürmte mit dem Sieg auf der Planai endgültig in die Elite des Skiweltcups. Über einer Sekunde ließ der sympathische Finne den Pitztaler Benjamin Raich und Hans-Petter Buraas aus Norwegen, die sich auf den Rängen zwei und drei platzierten, zurück. (c) AP (KERSTIN JOENSSON) 2004 Die Erfolgsstory „the Nightrace“ lebt auch mit der Erfolgsgeschichte der Skistars – im Fall von Schladming besonders mit jener des liebenswerten, und „bärigen“ Tirolers Benni Raich. Es scheint als wäre der Pitztaler mit dem wohl berühmtesten Zielhang im Weltcup-Business eine besondere Beziehung eingegangen. Zum bereits dritten Mal steht Benni in Schladming ganz oben auf dem Podest und lässt den Südtiroler Manfred Mölgg auf Rang zwei und Kalle Palander (FIN) auf Platz drei zurück. APA 2005 Vor 47.000 begeisterten Ski-Fans „ritt“ Manfred Pranger beim Ski-Fest der Superlative zum Sieg. Damit machte sich der Österreicher wohl selbst das schönste Geschenk zum 27. Geburtstag, den er am 25. Jänner, am Tag des Nachtslaloms, feiert. Abgerundet wurde das österreichische Spitzenergebnis von Benjamin Raich, dem bislang dreifachen Schladming-Sieger, auf Platz zwei. Auch die Schweden hatten mit Andre Myhrer (Platz 3) ein Wörtchen mitzureden. gepa 2006 Im Olympia-Jahr 2006 zeigte der charmante Finne, dass er das Siegen nicht verlernt hat. Mit 79 Hundertstelsekunden Vorsprung holt sich Kalle Palander den 9. Weltcup-Slalomsieg seiner Karriere und kürte sich zum Triumphator der Schladminger Skinacht. Der japanische Slalomartist Akira Sasaki und Benjamin Raich teilten das Podest mit Palander. APA 2007 Nicht nur die Zahl der Fans, die Jahr für Jahr nach Schladming strömen, sondern auch die der akkreditierten Medien steigt stetig an. Das Nightrace begann am 30. Jänner 1997 mit rund 25.000 begeisterten Zusehern, was weit über den damaligen Erwartungen lag. Zwölf TV und Hörfunkstationen waren akkreditiert. Verglichen mit den letzten Jahren sehen diese Zahlen allerdings etwas spärlich aus. Mit viel Arbeit und unterstützt von 48.000 Zusehern wird Schladming Jahr für Jahr für eine Nacht zur Sport- und Partylocation schlecht hin. Und diese Bilder und diese Stimmung wurden beim Nightrace 2007 wieder einmal von vielen TV- und Radiostationen sowie den unzähligen Fotografen und der schreibenden Presse wortwörtlich in die ganze Welt hinausgetragen. Neben den vielen Europäischen TV-Stationen waren auch sechs amerikanische und eine asiatische vor Ort. Kein Wunder also, dass Schladming weit über alle Landesgrenzen von Jahr zu Jahr bekannter wird und ein Sieg in Schladming immer besonders gefeiert wird. Diesen holte sich 2007 der „König der Planai“, Benjamin Raich, vor dem Schweden Jens Byggmark und Mario Matt. (c) GEPA pictures/ Hans Simonlehner 2008 Das Wirbeln und Jubeln der Fanclubs ist schon seit den frühen Morgenstunden in der Schladminger Innenstadt zu vernehmen. Mittlerweile steht der Uhrzeiger auf 17 Uhr – ein Blick aus dem Fenster jagt dem OK-Team in der Dachstein-Tauern-Halle Tränen in die Augen – am Planai Zielhang ist neben der Rennpiste kein weißer Fleck mehr zu sehen. Fünfzigtausend Fans haben das Gelände in Beschlag genommen. Getragen von der Klangwolke der Skifans fährt Mario Matt zu seinem zweiten Sieg. Jean-Baptiste Grange (FRA), der Slalom-Rookie 2008, landet auf Platz zwei. Den Krimi um Platz drei entscheidet der Südtiroler Manfred Mölgg für sich. gepa 2009 50.000 Skifans, unter ihnen auch Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Josef Pröll, erleben den großen, sportlichen Showdown am Zielhang der Planai live. Im 13. Nightrace wird zum achten Mal ein österreichischer Sieg bejubelt. Nach 2005 feiert die Alpenrepublik abermals einen Doppelerfolg: Reinfried Herbst, in beiden Läufen Bestzeithalter, gewinnt erstmals in Schladming. Mit Platz zwei beteiligt sich Manfred Pranger wieder am Zweifach-Triumph der Österreicher in Schladming. Ivica Kostelic wird im Schladminger „Drachenschlund“ Dritter. (c) GEPA pictures/ Guenter Floeck 2010 Berührende Worte von Reinfried Herbst nach seinem Sieg: „Ich wollte gewinnen, habe alles darauf angelegt. Dass mir dies heute nochmal gelungen ist … es ist wie im Märchen!“ Der Vorjahressieger fuhr mit absoluter Bestzeit im zweiten Durchgang abermals zum Sieg in Schladming.

Silvan Zurbriggen konnte sich nach einer exzellenten Fahrt im zweiten Durchgang auf Rang zwei platzieren. Dies ist der erste Podestplatz für einen Schweizer im Schladminger Nightrace. Manfred Pranger ging mit 59 Hundertstel Vorsprung an den Start und belegte schlussendlich Platz drei. Manni bessert seine Schladming-Bilanz um einen weiteren Podiumsplatz auf, dreimal stand der Tiroler bereits am Nightrace-Siegerpodest, 2005 als Erster, 2009 als Zweiter und nun auch als Dritter. gepa 2011 Jean-Baptiste Grange (FRA) siegt bei der 15. Auflage des Nightrace in Schladming am 25. Jänner 2011 vor den beiden Schweden Andre Myhrer und Mattias Hargin. Für den Franzosen ist dies nach Kitzbühel der zweite Sieg in Folge. Grange darf sich somit auch zu den großen Schladming-Siegern zählen. Die bisher siebenköpfige „Straße der Nightrace-Sieger“ ist mit dem Franzosen um einen Slalomstar reicher. Das schwedische Lager überraschte vor 45.500 Zuschauern mit Spitzenleistungen. Allen voran Andre Myhrer auf Platz zwei. Der Schwede steht abermals am Schladminger Siegerpodest, bereits im Jahr 2005 war er Dritter. Mattias Hargin (SWE) holt sich Rang drei und ist in Schladming das erste Mal unter den Top-Ten. Benjamin Raich platziert sich als bester Österreicher auf Rang neun. APA 2012 Marcel Hirscher gewinnt den Krimi von Schladming vor dem Italiener Stefano Gross und Mario Matt. Der junge Slalomstar fährt nach der „Einfädler-Versöhnung“ mit Ivica Kostelic befreit und zeigt gerade im Finish Nervenstärke. Nur 22 Hundertstel zurück ist Stefano Gross, welcher nach Platz drei in Adelboden abermals am Podium steht. Der zweifache Nightrace-Sieger Mario Matt unterstreicht seine Stärke und fährt auf Rang drei. Marcel Hirscher: „Momentan ist es sicher der emotionalste Weltcupsieg, den ich je feiern durfte. Es war weder für meine Familie, noch für mich einfach in den letzten Tagen. Ich habe mich wieder auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentriert, meine Familie und Freunde, welche mich gerade in dieser Situation auffangen konnten.“ (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ M. Oberlaender) 2014 Der erst 19jährige Norweger Henrik Kristoffersen triumphiert vor über 40.000 begeisterten Skifans vor den beiden Slalom-Dominatoren der Saison, Marcel Hirscher und Felix Neureuther. Kristoffersen ist damit der jüngste Nightrace-Sieger aller Zeiten und darf zu Recht von der Sternstunde in seiner bisherigen Karriere sprechen. Nach einem spannenden und knappen ersten Durchgang kann er sich vom 2. Platz noch zum Sieg katapultieren, dahinter folgen Gesamt-Weltcup-Sieger Marcel Hirscher und Slalom-Spezialist Felix Neureuther mit Rückständen von 18 bzw. 19 Hundertstel. Artig bedankte sich der Sieger nach seinem Traumlauf bei den Zusehern: "Einfach sensationell vor so einem Publikum hier, das beste Publikum auf der Welt." APA 2015 Schladming ist offenbar ein guter Boden für Premierensiege. Der russische Überraschungsmann Alexander Choroschilow gewann das 18. Nightrace mit großem Vorsprung vor Stefano Gross und Felix Neureuther. "Ich bin überglücklich, da ist ein Traum wahr geworden", freute sich der sonst eher wortkarge Sieger, war es doch aufgrund seiner regelmäßigen Trainingseinheiten auf der Reiteralm wie ein "Heimrennen" für ihn. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Harald Steiner) 2016 Der Norweger feierte seinen zweiten Sieg beim Nightrace. Er gewann vor Marcel Hirscher, der sich im Finaldurchgang von Rang 22 noch auf das Podium katapultierte. Dritter wurde Alexander Choroschilow, der Sieger von 2015. Wahl-Ramsauer Kristoffersen schaffte quasi einen Heimsieg, „Ich lebe jetzt fünf Minuten von hier in der Ramsau. Das ist wie meine Heimat“ , sprach er von einem „der besten Tage in meinem Leben“. Für den Zweitplatzierten Marcel Hirscher gab es nach dem „Brillen-Fauxpas“ im ersten Durchgang doch noch ein Happy End. “Die größte Emotion heute ist die Dankbarkeit, das überwiegt alles“, sagte er nach seiner wohl größten Aufholjagd im Skiweltcup. (c) GEPA pictures/ Patrick Leuk 2017 Wie im Jahr 2016 setzte sich auch beim Ju­bi­lä­ums­ren­nen auf der Planai Hen­rik Kristoffersen durch. Der Norweger hatte beim 20. Nightrace jedoch härter zu kämpfen, als ihm lieb war. Marcel Hirscher brannte im Final­lauf wieder einmal ein Feuerwerk ab und wurde nur knapp dahinter Zweiter. Auch der Russe Alexander Choroschilow wie­der­hol­te seine starken Nightrace-Leis­tung­en. Zum dritten Sieg auf der Planai meinte Kristoffersen: "Es war schwierig, ich habe nicht den richtigen Rhythmus gefunden. Der letzte Teil war aber wirklich gut. Ein Sieg in Schlad­ming ist richtig cool." AP 2018 Zum zweiten Mal nach 2012 holte sich Weltcup-Dominator Marcel Hirscher den Sieg beim Flut­licht­spek­ta­kel auf der Planai. Nach zwei Traum­läu­fen setzt er sich vor seinem norwegischen Rivalen Henrik Kristoffersen und dem Schwei­zer Daniel Yule durch und stellte mit seinem 54. Weltcup-Sieg den ÖSV-Rekord von Hermann Maier ein. "Es war ein fan­tas­tisch­er Tag. Es war so laut. Ich bin noch nie in Schladming mit so vielen Emo­tio­nen gefahren", jubelte Hirscher. APA/EXPA/JOHANN GRODER 1/21

Am Samstag waren in Kitzbühel 39.000 Slalom-Besucher registriert worden, am Dienstag werden laut Polizei 45.000 erwartet. "Mal schauen, wie die Piste beieinander ist, wie sie die hergerichtet haben mit Wasser. Ich freue mich jetzt auf Schladming", sagte Schwarz. "Auf jeden Fall freue ich mich auf die Atmosphäre in Schladming", betonte auch Hirschbühl, der nach Rang zehn ein weiteres Mal die Top Ten attackieren möchte.

"Am Dienstag wieder Gas geben", so die Devise des Vorarlbergers. Der 28-Jährige hatte zur Kitz-Halbzeit sogar auf dem vierten Platz gelauert, fiel aber in der Entscheidung zurück. "Der Grundspeed scheint zu passen im Rennen. Von dem her gibt es für mich kein Nachdenken." Es gebe jedoch noch ein paar Hausaufgaben zu machen.

Nightrace 2019: Bombenstimmung bei der Startnummernauslosung in Schladming

Matt weiß nicht, warum es nicht läuft

Gleiches gilt nach eigener Aussage für Matt (Weltcup-7.). Der Tiroler war in Kitzbühel Achter und gab danach zu Protokoll, dass ihm die Leichtigkeit etwas abgehe. "Ich habe letztes Jahr auch zwei, drei Rennen gehabt, da habe ich gar nicht gewusst, wie blöd ich jetzt tun soll, damit ich langsamer werde", sagte Matt. Derzeit wisse er nicht, warum es nicht ganz rund läuft.

Von den Slalom-Volksfesten in Kitzbühel und Schladming schwärmte der 25-Jährige. "Die Österreich-Rennen Kitzbühel und Schladming, das ist schon eine Klasse für sich. Es sind die Schweiz-Rennen schon schön, da kann man sich gut aufwärmen für die zwei Klassiker", betonte Matt. "Da sieht man schon, was der Skisport für einen Stellenwert in Österreich hat."

Jahr eins nach Schneeball-Gate

Für die Konkurrenz aus dem Ausland kann die Stimmung in Schladming aber mitunter auch entgleisen. Im Vorjahr wurde der Norweger Henrik Kristoffersen während seiner Fahrt im zweiten Durchgang mit Schneebällen beworfen. "In Kitzbühel sind die Leute einigermaßen respektvoll", erläuterte der Franzose Victor Muffat-Jeandet. "Sie sind chauvinistisch, aber sie erkennen gute Leistungen an. Schladming hat die Atmosphäre eines Fußballstadions, es ist aggressiver."

Dem Tiroler Feller (Weltcup-8.) haben die Events vor eigenem Publikum bisher kein Glück gebracht. In Kitzbühel kam er bei sechs Versuchen nur zweimal in die Wertung, am Samstag wurde er wegen eines von ihm unbemerkten Einfädlers disqualifiziert. In Schladming wurde Feller vom Kurs auf dem Planai-Zielhang bisher zweimal abgeworfen, in den vergangenen beiden Jahren kam er als Sechster (2017) und Achter (2018) aber durch.

Nach einem Ruhetag am Sonntag trainierten die Österreicher am Montag auf der Reiteralm. Auch die französische Mannschaft um den jungen Teamleader Clement Noel wollte dort Trainingsschwünge fahren. Hirscher hingegen bereitete sich in seiner unmittelbaren Salzburger Heimat auf das Nightrace vor, um dem Trubel zu entgehen. Zuletzt hat der 29-Jährige in der Weltcup-Saison 2016/17 dreimal nacheinander einen Slalom-Sieg verpasst.