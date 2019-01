Facebook

Nico Pajantschitsch (l.) und Markus Salcher sind bereit für die morgige WM-Abfahrt © KK/Privat

Das Kärntner Para-Ski-Duo Markus Salcher und Nico Pajantschitsch war gestern bis in die Fingerspitzen motiviert. Das allererste Training für die WM-Abfahrt in Sella Nevea (Italien) hätte ein Anhaltspunkt für das morgige Rennen sein sollen. Doch das Wetter machte den Athleten einen Strich durch die Rechnung. „Der Wind wurde leider zum Spielverderber. Der Föhnsturm drückte quasi vom Süden her und bei Böen um die 80 km/h standen schlussendlich die Gondeln still. In der Nacht wird Schneefall erwartet, es wird also spannend“, erzählt Salcher.

Nichtsdestotrotz geht der 27-Jährige davon aus, dass das heutige Training am Vormittag wie geplant stattfinden wird. „Ich bin zwar jemand, der Routine hat, aber dass die Abfahrt eine Wundertüte werden wird, kann ich jetzt schon sagen. Von einer Medaille bis gar nichts ist alles möglich. Die Strecke ist selektiv. Es gibt einige Kurven, die man sauber fahren muss, aber es ist keine Strecke zum Überwinden, nur fehlt mir die eine oder andere Gleitpassage“, so der achtfache WM-Medaillengewinner, der von den letzten Trainingseinheiten auf dem Nassfeld profitierte. „Wir durften die Piste absperren, war daher klasse für uns, aber ein Training ist halt kein Rennen“, kennt das Klagenfurter Kraftpaket die Tücken und verrät, dass es ihm gesundheitlich wieder besser geht. „Es geht von Tag zu Tag bergauf, ist kein Hindernis.“

Perfektes Umfeld

Die Athleten sind wie auch derzeit das chinesische Damen-Skisprungteam von Trainer Heinz Kuttin im Hotel Wallner in Arnoldstein untergebracht. „Hier hast du alles, was du brauchst, wirst perfekt umsorgt und es ist ein Katzensprung zur Piste.“ Jetzt muss nur noch das Wetter Einsicht zeigen ...

