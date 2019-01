Facebook

Cornelia Hütter © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Die Ausfallsserie im österreichischen Ski-Nationalteam vor den alpinen Weltmeisterschaften ab 4. Februar in Aare ist auch am Sonntag nicht abgerissen. Am Tag nach dem Out des zweifachen Abfahrtssaisonsiegers Max Franz fiel Cornelia Hütter auch bei den rot-weiß-roten Damen ein Speed-Ass aus. Die Steirerin muss infolge eines Sturzes in der Garmisch-Abfahrt vier bis sechs Wochen pausieren.

Bei der 26-Jährigen wurde bei einer danach in Innsbruck durchgeführten MRI-Untersuchung ein Innenbandeinriss im rechten Knie und ein Muskelfaserriss in der linken Wade festgestellt. Damit wird Hütter definitiv bestenfalls erst Ende Februar nach den Titelkämpfen wieder in den Ski-Zirkus einsteigen. "Im Moment ist es natürlich sehr bitter, aber in ein paar Wochen sieht es wieder anders aus", sagte Hütter in einer ersten Reaktion.

Sie hatte auf der Kandahar-Strecke einen Schlag erwischt und war bei hohem Tempo spektakulär ins Fangnetz abgeflogen. Die ÖSV-Athletin war zwar schnell wieder auf den Beinen, schnallte die Skier an und fuhr selbst ins Ziel, klagte aber im Ziel über Knieschmerzen. Letztlich kam mit der Diagnose die Ernüchterung. "Es ist eine weitere Hürde, die nicht geplant war, aber ich werde auch diese überwinden. Jetzt heißt es wieder aufstehen und weitermachen."

Ski alpin: Die verletzten Damen Elisabeth Kappaurer: Schien- und Wadenbeinbruch linker Unterschenkel beim RTL-Training in Saas Fee (Schweiz) Ende September (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) Sabrina Maier: Schien- und Wadenbeinbruch bei Speed-Training Mitte November in Copper Mountain (USA) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Christine Scheyer: Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie sowie Impressionsfraktur des Oberschenkels, erlitten am 2. Dezember im Super-G von Lake Louise (c) AP (Alexandra Wey) Cornelia Hütter: Knorpelfraktur an rechter Oberschenkelrolle, erlitten am 2. Dezember im Super-G von Lake Louise. 5 Wochen Pause (c) AP (Frank Gunn) Katharina Gallhuber: Riss vorderes Kreuzband und Innenmeniskusriss im rechten Knie am 14. Dezember beim Slalom-Training auf dem Semmering (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl) Rosina Schneeberger: Außenknöchelfraktur und Operation nach Sturz bei Europacuprennen in Zauchensee im Dezember und acht Wochen Pause (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien) Stephanie Brunner: Kreuzband- und Innenmeniskusriss links beim RTL-Training am 11. Jänner in Pozza di Fassa (c) GEPA pictures/ Harald Steiner Anna Veith: Kreuzbandriss rechts beim RTL-Training am 12. Jänner in Pozza di Fassa (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber 1/8

Es ist schon Hütters zweite schwere Blessur in dieser Saison. Am 2. Dezember hatte sie sich im Super-G von Lake Louise eine Knorpelfraktur der rechten Oberschenkelrolle erlitten. Ihr Comeback gab die Freundin von Speed-Fahrer Christian Walder am 18. Jänner in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo mit Rang neun. Es folgten Platz sechs in der zweiten Cortina-Abfahrt, Zwölfte war sie im dortigen Super-G, 18. in jenem am Samstag in Garmisch. Hütter hat diese Saison vier Top-Ten-Ränge.

Die zweifache Olympia-Teilnehmerin bleibt damit bei Großereignissen ohne Medaille, das Maximum auf dieser Ebene war Rang vier im WM-Super-G 2015. Zwischendurch war Hütter aber auch durch einen Anfang Jänner 2017 erlittenen Kreuzbandriss außer Gefecht gewesen, knapp elf Monate später feierte sie in einer Lake-Louise-Abfahrt einen Sieg-Comeback.

Vor Hütter waren im Dezember und Jänner auch Katharina Gallhuber sowie Anna Veith und Stephanie Brunner jeweils mit einem Kreuzbandriss für die Weltmeisterschaften ausgefallen. Sie allesamt waren WM-Fix-Teilnehmerinnen und - Medaillenhoffnungen gewesen. Dennoch bleiben im in diesem Winter vor allem auf Speed-Seite so starken OSV-Team noch einige Podestkandidatinnen.

Die Abfahrt in Garmisch konnte Stephanie Venier für sich entscheiden.